Синоптики обещают Петербургу метель и сильный ветер на Рождество. Температура воздуха 7 января ночью и днем – от минус двух до минус четырех градусов холода.

Читайте также:

Празднование Рождества в Петербурге: песни, пляски и ярмарки

"Облачная погода. Ночью и утром небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, местами метель. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с" – рассказали в МЧС.

Спасатели также предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца будет в 09:56, закат – в 16:14.

Главная рождественская служба в Петербурге пройдет в Казанском соборе, она начнется 6 января в 23:00. Всего праздник встретят в 125 храмах Северной столицы, каждый из них был обследован сотрудниками МЧС. Метрополитен Петербурга сегодня будет работать круглосуточно.