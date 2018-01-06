Глава петербургской епархии РПЦ митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с праздником Рождества. Полный текст опубликован на сайте епархии:

"В эту вовек благословенную ночь, в которую нас ради человек и нашего ради спасения воссиял миру Свет небесный и воссияло на земле Солнце Божественной правды, приветствую всех вас и поздравляю с рождением в Вифлееме от Приснодевы Марии Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.

Сегодня воспевают вечную песнь родившемуся на земле Богу ангели и ликуют человецы. Ибо это - радость всего человеческого рода. Как отмечал наш великий праведник, святой Иоанн Кронштадтский, рождение Христа от Девы стало возможным благодаря особенности сотворения человека: "Если бы люди не были созданы по образу Божию, то Бог не воплотился бы от Пречистой Девы. О, как возвышено наше естество - и в творении, и в искуплении! Чрез воплощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии Бог приискренне соединился с человеками" ("Моя жизнь во Христе").

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Святая Православная Церковь торжественными песнопениями прославляет это величайшее событие, изменившее человеческую историю, и с любовью благовествует людям "великую благочестия тайну: Бога, явившегося во плоти" (1 Тим. 3, 16), чтобы освободить нас от прародительского греха, от тления и смерти, соделать нас, людей, сынами Божиими, участниками Его Божества и бессмертия, ибо Сын Божий Господь Иисус Христос есть видимое "сияние славы и образ Ипостаси Божией" (Евр. 1, 3).

Каждый год мы собираемся в храмах и празднуем Рождество Христово, "чтобы возгревать и утверждать нашу веру, наше христианское упование, нашу благодарность и любовь к Богу и Божией Матери, нашей Предстательнице пред Богом непостыдной, чтобы вспоминать и не забывать наше Небесное, вечное отечество и не иметь пристрастия к здешней, только приготовительной и обучительной, временной, преходящей жизни. Если бы не было этих христианских праздников, тогда христиане забыли бы, что они именно христиане, званые к Небесному отечеству, и не знали бы, зачем они живут, зачем они приписались к христианскому обществу или к Церкви Божией, какая цель их жизни, для чего нужно веровать во Христа, в Святую Троицу, для чего нужно молиться Богу, Богоматери и призывать святых". Собираясь в храмах, мы "отрезвляемся от мирского обаяния и опьянения страстей и похотей житейских, просветляемся, освящаемся, очищаемся душами своими, к Богу приближаемся, с Богом соединяемся" (святой Иоанн Кронштадтский).

Приветствую вас, возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, пастыри, братия и сестры, и с наступившим новолетием. Молю Бога о Его всещедрой помощи в нашей жизни, в делах и заботах, в усердном исполнении заповедей Господних. Радуясь о Господе, снисшедшем на землю, будем проводить жизнь в единомыслии веры и любви, как чада Единого Бога, братья и сестры во Христе Иисусе, Господе нашем. Помолимся, чтобы новый 2018-й от Рождества Христова год был для нашего возлюбленного Отечества временем мира и благоденствия. Божие благословение да пребывает на семьях ваших, на трудах и молитве, на всяком добром деле.

Пусть никогда не ослабевает и не угасает наша любовь к Русской Православной Церкви и к нашей великой Отчизне. Прививайте эту любовь детям и укрепляйте ее добрым примером. И да укрепит нас Господь в правде и истине.

Удостой нас, Боже Отче, достигнуть чистоты духа и тела чрез причащение Божественных Таин - Тела и Крови Сына Твоего, родившегося ныне, и присно рождающегося Господа нашего Иисуса Христа!"

Главная рождественская служба в Петербурге пройдет в Казанском соборе в 23:00. Всего праздник встретят в 125 храмах Северной столицы, каждый из них был обследован сотрудниками МЧС. Метрополитен Петербурга сегодня будет работать круглосуточно.