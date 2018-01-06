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В Петербурге установят восемь пунктов обогрева в ночь на Рождество

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© Фото: Instagram / @rubanvlada

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Они будут работать около крупнейших храмов Северной столицы.

В Петербурге установят восемь пунктов обогрева в ночь на Рождество. Они будут работать около крупнейших храмов Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

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Всю ночь, с 21:00 6 января до 06:00 7 января, пункты обогрева будут готовы принять прихожан по следующим адресам: 

– Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (набережная реки Монастырки, 1)

– Казанский кафедральный собор (Казанская площадь, 2)

– Князь-Владимирский собор (улица Блохина, 26)

– Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (проспект Косыгина, 7)

– Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского (Кронштадтская Площадь, 2)

– Красносельский Гарнизонный храм (собор) троицы Живоначальной (Красное Село, проспект Ленина, 108).

Кроме того, укрыться от непогоды и отдохнуть в мобильных пунктах смогут прихожане Церкви Георгия Победоносца (проспект Славы, 45) – с 17:00 6 января до 16:00 7 января и Храма Святого Князя Александра Невского в Шувалово (Выборгское шоссе, 106А) – с 9:00 до 16:00 7 января.

Главная рождественская служба в Петербурге пройдет в Казанском соборе в 23:00. Всего праздник встретят в 125 храмах Северной столицы, каждый из них был обследован сотрудниками МЧС. Метрополитен Петербурга сегодня будет работать круглосуточно.

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