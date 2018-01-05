Саакашвили заочно приговорен в Грузии к трем годам тюрьмы

Михаил Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы. Тбилисский городской суд признал его виновным по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвилиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

После оглашения приговора адвокат София Гогличидзе заявила, что "в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину Саакашвили". "Являясь президентом, Михаил Саакашвили имел право помиловать полицейских", – отметила она.Сторонники Саакашвили заявили журналистам, что решение суда антиконституционное, и оно обязательно будет обжаловано, в том числе и в Страсбургском суде по правам человека.

В настоящее время Саакашвили находится на Украине. Он считает вынесенный в отношении него приговор незаконным и противоречащим международным и национальным нормам.

"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили), по отношению ко мне – полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", – написал он на своей странице в Facebook.