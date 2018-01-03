Открытие самой большой снежной горки Петербурга перенесли на Рождество. Изначально ее планировали открыть 2 января в рамках ярмарки «ЗимаФест».

«Дорогие друзья, из-за погодных условий объекты горка и каток временно не работают. В связи с чем режим ярмарки «ЗимаФест» – с 12:00 до 20:00», – рассказали организаторы ярмарки.

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Открытие десятиметровой горки отложили до Рождества, пишет ТАСС со ссылкой на Смольный. «Плюс пять градусов, да еще дождь к тому же. Но мы надеемся, что 6-7 января будет похолодание, и будем работать в полную силу», – отметили чиновники.

Согласно данным на сайте «Фобос», воздух в Петербурге прогрелся до пяти градусов тепла, что на десять градусов выше январской нормы. Такая погода типична для Крыма, а в Северной столице подобная оттепель устанавливается не раньше апреля. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ситуация не изменится.