Владелец РБК Григорий Березкин купил газету "Деловой Петербург". Сделка по приобретению 100% доли издания закрыта 27 декабря. Сумма сделки не раскрывается по договоренности между продавцом и покупателем, сообщается на сайте ДП.

"Деловой Петербург", как и РБК, был создан в 1993 году, газета стояла у истоков российской бизнес-журналистики. Это ведущее деловое издание Петербурга, с хорошей репутацией, качественным контентом и профессиональной командой. У "Делового Петербурга", как у РБК, премиальная аудитория, хорошая бизнес-модель. Мне газета нравится, и мы видим большой потенциал развития", – заявил Григорий Березкин, председатель совета директоров группы "ЕСН".

"Эта сделка укрепит позиции "Делового Петербурга" на всех рынках, на которых представлена компания. "Мы рады, что наш новый владелец, группа "ЕСН", – это крупный федеральный игрок, который нацелен на развитие бизнес-журналистики в России. Никаких резких перемен в жизни издания не планируется", – отметил Максим Васюков, генеральный директор и главный редактор "Делового Петербурга".

РБК пишет, что Васюков на момент сделки владел 100% долей издания: 80% он выкупил у петербургского девелопера Fort Group Максима Левченко, 20% – у шведского медиахолдинга Bonnier. При этом The Bell дает другую информацию: в феврале 2017 года Fort Group объявила о продаже своего пакета Васюкову, однако перед сделкой Fort Group выкупила пакет обратно, то есть 80% издания до сделки с Березкиным все еще принадлежало Fort Group.

Группа ЕСН – российский инвестиционный холдинг, основанный в 1991 году и объединяющий компании в сферах информационных технологий, медиа, энергетики, инфраструктурных проектов. Группа ЕСН также владеет холдингом РБК и ИД "Комсомольская правда".

"Деловой Петербург" выходит с 1993 года. Аудитория одного номера газеты в родном городе составляет в среднем, по данным Mediascope, 68,3 тыс. человек старше 12 лет. На сайте dp.ru в ноябре 2017 года были зафиксированы, по данным SimilarWeb, почти 2,2 млн посетителей.

В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России" Григорий Березкин занимает 125 место с состоянием 800 млн долларов.