Станцию метро "Удельная" открыли после проверки

Лучшее в Петербурге

"Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы"

Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.

Куда сходить в Петербурге в декабре

Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.