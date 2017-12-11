Станция метро "Черная речка" работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
На проверку бесхозного предмета понадобился более часа. "В 14:55 станция метро "Черная речка" открыта", - рассказали в метрополитене.
На проверку бесхозного предмета понадобился более часа.
Станция метро "Черная речка" работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
На проверку бесхозного предмета понадобился более часа. "В 14:55 станция метро "Черная речка" открыта", - рассказали в метрополитене.
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