  • 10 Декабрь 2017
USD 09.12.2017 59.2811 -0.0137
USD ММВБ 16:17 0  
EUR 09.12.2017 69.6434 -0.2889
EUR ММВБ 16:17  
Нефть($) 08.12.2017 63.36 +1.98
Нефть(p) 08.12.2017 3756.05 +116.54

В Петербурге открылся исторический парк "Россия - моя история"

Автор:


© Фото: vk.com/igor_albin
    следующая

    Темы дня

    Все желающие смогут попасть в выставочный комплекс в парке Победы с 12 декабря с 10 до 22 часов.

    В Петербурге 10 декабря открылся исторический парк "Россия - моя история". Все желающие смогут попасть в выставочный комплекс в парке Победы с 12 декабря с 10 до 22 часов. Об этом сообщает ТАСС.

    Символический ключ от музея на торжественной церемонии губернатор Георгий Полтавченко передал петербургским детям. "У нас огромное количество музеев в Петербурге, но я уверен, что исторический парк станет одним из самых посещаемых, потому что здесь каждый сможет получить ответы на волнующих всех вопрос - что такое Россия", - заявил Полтавченко.

    Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сказал, что с радостью присоединился к созданию исторического парка в своем родном городе. "Этот парк - попытка оживить нашу многовековую историю мультимедийными способами и сделать каждого посетителя участником исторических событий", - подчеркнул он.

    Викарий патриарха московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов) отметил большой интерес к паркам "Россия - моя история", которые уже открыты в разных регионах. "Цель экспозиции - не пафос, цель экспозиции - правда, какой бы она ни была. Рассказывает о подвигах, падениях и выходах из этих трагедий, это экспозиция про любовь к России", - резюмировал епископ.

    Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что лета вход в парк "Россия - моя история" в Петербурге будет бесплатным для всех.

    Парк имеет площадь почти 15 тыс. кв. метров, его за семь месяцев построила компания "Мир", стоимость контракта - 1,4 млрд рублей. При этом с выбором генподрядчика для строительства комплекса был скандал - в середине января 2017 года Федеральная антимонопольная служба аннулировала конкурс на строительство музея, так как нашла в нем нарушения. Согласно решению ФАС, АО "Центр выставочных и музейных проектов" Смольного неправомерно объединило в один лот проектные и строительно-монтажные работы. В итоге чиновники проигнорировали ФАС.

    Музей включает в себя два зала, рассказывающих об истории России с древних времен до современности, а также зал истории Петербурга. Кроме того, есть пространство для временных экспозиций, шесть лекториев, два конференц-зала, ресторан и рабочие классы. В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств.

    Региональная часть проекта рассказывает об истории строительства Петербурга, первом железнодорожном вокзале, появлении главного городского бренда - разводных мостах и белых ночах. В музее можно совершить виртуальное путешествие по городу на извозчике и постоять на борту корабля, ошвартованного у Стрелки Васильевского острова.

    Отдельная часть посвящена истории Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. Об этих трагических днях напомнит копия знаменитой надписи на стене "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" и инсталляция чаша, наполняемая слезами, рядом с виртуальным монументом "Мать Родина" с Пискаревского мемориала.

    "Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы должны появиться в 25 городах страны.

    Сейчас с парками назревает новый скандал. Вольное историческое общество 7 декабря обратилось к министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой "организовать публичную профессиональную экспертизу выставок "Россия — моя история" (подобную анализу, которому подвергаются школьные учебники) с официальной публикацией ее результатов", а до того – "приостановить всякие рекомендации этих выставок в качестве учебного материала". Копия письма была направлена председателю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону.

    Поводом к обращению стала рекомендация Минобра, по словам историков, направленная ректорам вузов, с предложением использовать парки "Россия - моя история" для организации внеучебной работы студентов, подготовки или переподготовки учителей истории.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      YouDo в Санкт-Петербурге
      Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в декабре

      Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

      читать далее →

      «Нельсон, ты будешь моим ноябрем?»: топ-10 фильмов для уютного вечера

      Конец ноября - время, которое считается самым хмурым и пасмурным, поэтому хорошим вариантом будет остаться дома и посмотреть по-настоящему хорошее кино.

      читать далее →

      Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

      До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

      Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

      Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

      «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      07.12.17
      Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
      07.12.17
      Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
      07.12.17
      LED-экраны и их применение
      06.12.17
      Владимирские трешки: снять нельзя купить
      06.12.17
      Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?
      06.12.17
      Современные технологии строительства не обходятся без ручной электродуговой сварки
      05.12.17
      Чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры
      05.12.17
      Чемпионат мира по футболу 2018 – что, где, когда?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram