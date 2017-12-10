В Петербурге открылся исторический парк "Россия - моя история"

В Петербурге 10 декабря открылся исторический парк "Россия - моя история". Все желающие смогут попасть в выставочный комплекс в парке Победы с 12 декабря с 10 до 22 часов. Об этом сообщает ТАСС.

Символический ключ от музея на торжественной церемонии губернатор Георгий Полтавченко передал петербургским детям. "У нас огромное количество музеев в Петербурге, но я уверен, что исторический парк станет одним из самых посещаемых, потому что здесь каждый сможет получить ответы на волнующих всех вопрос - что такое Россия", - заявил Полтавченко.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сказал, что с радостью присоединился к созданию исторического парка в своем родном городе. "Этот парк - попытка оживить нашу многовековую историю мультимедийными способами и сделать каждого посетителя участником исторических событий", - подчеркнул он.

Викарий патриарха московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов) отметил большой интерес к паркам "Россия - моя история", которые уже открыты в разных регионах. "Цель экспозиции - не пафос, цель экспозиции - правда, какой бы она ни была. Рассказывает о подвигах, падениях и выходах из этих трагедий, это экспозиция про любовь к России", - резюмировал епископ.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что лета вход в парк "Россия - моя история" в Петербурге будет бесплатным для всех.

Парк имеет площадь почти 15 тыс. кв. метров, его за семь месяцев построила компания "Мир", стоимость контракта - 1,4 млрд рублей. При этом с выбором генподрядчика для строительства комплекса был скандал - в середине января 2017 года Федеральная антимонопольная служба аннулировала конкурс на строительство музея, так как нашла в нем нарушения. Согласно решению ФАС, АО "Центр выставочных и музейных проектов" Смольного неправомерно объединило в один лот проектные и строительно-монтажные работы. В итоге чиновники проигнорировали ФАС.

Музей включает в себя два зала, рассказывающих об истории России с древних времен до современности, а также зал истории Петербурга. Кроме того, есть пространство для временных экспозиций, шесть лекториев, два конференц-зала, ресторан и рабочие классы. В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств.

Региональная часть проекта рассказывает об истории строительства Петербурга, первом железнодорожном вокзале, появлении главного городского бренда - разводных мостах и белых ночах. В музее можно совершить виртуальное путешествие по городу на извозчике и постоять на борту корабля, ошвартованного у Стрелки Васильевского острова.

Отдельная часть посвящена истории Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. Об этих трагических днях напомнит копия знаменитой надписи на стене "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" и инсталляция чаша, наполняемая слезами, рядом с виртуальным монументом "Мать Родина" с Пискаревского мемориала.

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы должны появиться в 25 городах страны.

Сейчас с парками назревает новый скандал. Вольное историческое общество 7 декабря обратилось к министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой "организовать публичную профессиональную экспертизу выставок "Россия — моя история" (подобную анализу, которому подвергаются школьные учебники) с официальной публикацией ее результатов", а до того – "приостановить всякие рекомендации этих выставок в качестве учебного материала". Копия письма была направлена председателю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону.

Поводом к обращению стала рекомендация Минобра, по словам историков, направленная ректорам вузов, с предложением использовать парки "Россия - моя история" для организации внеучебной работы студентов, подготовки или переподготовки учителей истории.