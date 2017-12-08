Петербургское метро начали украшать к Новому году. Праздничные гирлянды и баннеры появились на фасадах станций подземки. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Работа по их установке на вестибюлях будет закончена к 15 декабря. Всего украшения появятся на фасадах 29 станций (сейчас украшены 22 из них)", - рассказали в метро.

В общей сложности на станциях установят 226 гирлянд, более двух км дюралайтов, 27 световых завес, более 30 красивых снежинок, четыре светодиодных светильника-прожектора и пять специальных баннеров.

Новогодние украшения пассажиры смогут увидеть на станциях до 15 января 2018 года – в этот день начнется их демонтаж.

Ранее, 1 декабря "Ленсвет" подключил всю праздничную иллюминацию к сетям наружного освещения. Большинство новогодних украшений Петербурга также будет отключено от электроснабжения с 15 января 2018 года.