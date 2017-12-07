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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

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Рынок труда Северной столицы проанализировала служба исследований HeadHunter.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге к декабрю 2017 года. Рынок труда Северной столицы проанализировала служба исследований HeadHunter.

Первое место в рейтинге занимает «Директор по стратегическому маркетингу (производитель уникальных решений для ванных комнат)» с зарплатой до 400 тыс. рублей. Следом за ним идут «Коммерческий директор» с зарплатой до 300 тыс. рублей и «Управляющий Санкт-Петербургским филиалом» с зарплатой от 250 тыс. рублей.

В первую пятерку также вошли «Computer Vision Developer» с зарплатой от 250 тыс. рублей и «Врач акушер гинеколог-репродуктолог» с зарплатой от 200 тыс. рублей.

На шестом месте обосновалась вакансия «Архитектор / Руководитель разработки» (от 200 тыс.), на седьмом - «Product manager» (от 200 тыс.), на восьмом - «Пластический хирург» с зарплатой от 200 тыс. рублей.

В топ-10 также вошли «Руководитель отдела продаж» (от 200 тыс.) и «Senior Java Developer (RubyMine)» (от 200 тыс.). В ходе исследования было проанализировано почти 37 тыс. вакансий, созданных на HeadHunter работодателями в Петербурге в период с 1 по 30 ноября 2017 года.

Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в зарплата в Петербурге за год не изменилась и по-прежнему равняется 40 тыс. рублей. При этом зарплатные ожидания соискателей значительно выше – в среднем 45 тыс. рублей.

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