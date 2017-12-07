В Петербурге 7 декабря ожидается небольшой ветер и без осадков. Температура воздуха днем - от двух до четырех градусов мороза. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-5 м/с, вечером южный, юго-восточный 4-9 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление днем существенно не изменится. Рассвет будет в 09:43, закат - в 15:56. После заката градусник термометра опустится до минус девяти градусов.