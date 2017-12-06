ЗакС запретил продажу алкоголя в дни "Алых парусов" и матчей на "Зенит-арене"

Депутаты петербургского Законодательного собрания запретили продажу алкоголя в дни "Алых парусов" и матчей на "Зенит-арене". Проект городского закона принят в третьем чтении, он вступит в силу 1 февраля 2018 года. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Парламент ввел полный запрет на розничную продажу горячительного в день "Алых парусов" на всей территории Северной столицы. В дни проведения футбольных матчей на "Зенит-арене" нельзя будет продавать крепкий алкоголь и слабоалкогольные напитки в стеклянной таре на всей территории Крестовского острова, а также на Каменном и Елагином островах и частично в Приморском районе около Яхтенного моста.

При этом парламент смягчил первоначальную редакцию законопроекта, разрешив продажу алкоголя в день последнего звонка. "Наш законопроект вызвал достаточно ожесточенные дискуссии во время парламентских слушаний. Наверное, следует рассматривать этот запрет как избыточный, это излишне строгое ограничение для предпринимателей", - рассказал лидер петербургской фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.