На всех станциях петербургского метро официально запустили Wi-Fi

На всех станциях петербургского метро 6 декабря официально запустили Wi-Fi. Об этом на своем канале в Telegram сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

«С сегодняшнего дня Wi-Fi в метро Петербурга избавляется от приставки «тестовая эксплуатация»: весь метрополитен города полностью покрыт беспроводным интернетом», - написал он.

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Сеть появилась на всех пяти линиях метрополитена. «Сегодня наш метрополитен замахнулся еще на один рекорд - вводится одна из самых больших и высокоскоростных сетей Wi-Fi в метрополитене. Я думаю этот проект будет востребован жителями города», - заявил губернатор Георгий Полтавченко на торжественной церемонии запуска сети.

По его словам, на запуске сети в метро проект не заканчивается. «Комитет по транспорту совместно с компанией «МаксимаТелеком» прорабатывает вопрос о создании единой сети Wi-Fi на всем пассажирском транспорте Петербурга», - добавил Полтавченко.

Всего в рамках проекта точками доступа в интернет было оборудовано 245 поездов, в тоннелях установлено 400 базовых станций. Общая протяженность оптического и электрического кабеля составила 436 км.

«Высокоскоростная сеть Wi-Fi в метро Петербурга построена в рекордные сроки: строительство началось в феврале 2017 года, а уже в мае был запущен первый сегмент сети. Сегодня новый сервис пользуется высоким спросом у петербуржцев - за время работы сети к ней подключилось около 1,5 млн уникальных пользователей, уже совершено порядка 13 млн подключений», - отметил генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

Средняя скорость подключения поезда к сети достигает 250 Мбит/с. В настоящее время это самая быстрая в мире сеть в подвижном составе метро. Сеть позволяет выйти в интернет одновременно 200 пользователям в каждом вагоне, смотреть видео в высоком качестве и проводить онлайн-трансляции.

«Появление сети Wi-Fi в петербургском метро - это большой плюс не только для пассажиров, но и новые возможности для внедрения инновационных технологий, систем диспетчеризации и безопасности на транспортном предприятии», - рассказал начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

Самыми активными пользователями сети MT_FREE являются петербуржцы в возрасте 18-24 лет, на них приходится 39% всех интернет-сессий. Еще 37% пользователей - пассажиры в возрасте 25-34. Пик активности пользователей в сети приходится на промежутки с 8 до 10 часов утра и с 17 до 19 часов вечера.

Для того, чтобы подключиться к сети Wi-Fi в вагонах поездов, необходимо пройти идентификацию в сети MT_FREE с помощью смартфона или планшета. Сделать это можно с помощью мобильного номера или учетной записи на портале госуслуг. К одному номеру можно привязать до пяти устройств.

Оператор «МаксимаТелеком» в конце января сделает пользование Wi-Fi в подземке без просмотра рекламы. Петербуржцам будет доступна услуга «Как дома». С ее помощью мобильное устройство подключается к беспроводной сети в метро без авторизации и рекламы.

Услуга будет работать по модели подписки, оформляется на одно устройство. Пока что доступен лишь один тарифный план стоимостью 129 рублей в месяц. Активировать услугу можно в приложении MT Cabinet, доступном для скачивания в Apple Store и Google Play.

Вопросы по работе и подключению к сети Wi-Fi можно направлять по адресу: spb@maximatelecom.ru