Facebook откроет для россиян свою «интернет-барахолку». Все пользователи соцсети смогут размещать на Marketplace информацию о товарах и связываться с продавцами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на трех представителей интернет-отрасли.

Сервис был запущен в США и еще нескольких государствах в конце прошлого года. В августе нынешнего он стал доступен в 17 странах Европы. По словам источников, Facebook уже включила доступ к своей доске объявлений небольшой группе пользователей из России.

Когда посетитель соцсети в России получает доступ к магазину, ему приходит сообщение от администрации ресурса: «Marketplace теперь доступен через браузер! От мебели до электроники - отличные предложения от людей, живущих неподалеку от вас». После этого при посещении сайта соцсети в меню навигации в левой части интерфейса появится иконка магазина. В мобильной версии Facebook она расположена в нижней навигационной панели.

Товары, выставленные на продажу, будут сгруппированы по категориям - например, дом и сад, развлечения, одежда и аксессуары, электроника и др. Пользователь сможет указать, объявления из какого города он хочет видеть. При желании можно будет отдать вещи бесплатно.

При этом заплатить за приобретенный товар в режиме онлайн пользователи не смогут. «Безопасных сделок» - когда площадка гарантирует, что купленный товар будет доставлен, - в Marketplace также нет. Пользователям придется договариваться между собой о способе передачи товара и его оплаты. При этом для удобства коммуникации покупатель и продавец смогут обмениваться сообщениями через специальный сервис.

В российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» уже есть подобные сервисы. «ВКонтакте» в сентябре 2015 года открыла собственную систему такого рода, а «Одноклассники» с июля 2017 года интегрированы с сервисом частных объявлений «Юла», принадлежащим «материнскому» холдингу Mail.Ru Group.