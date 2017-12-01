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В Петербурге подключили новогодние украшения (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
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    К 1 декабря украшены преимущественно все улицы и площади Северной столицы.

    В Петербурге подключили новогодние украшения. К 1 декабря украшены преимущественно все улицы и площади Северной столицы.

    Сотрудники СПб ГУП «Ленсвет» начали подключать праздничную иллюминацию к сетям наружного освещения с 27 ноября.

    На линии были выведены все бригады эксплуатационных подразделений предприятия. Работы велись в светлое время на обесточенных сетях электроснабжения.

    В Петербурге засверкали более 6800 украшений, в числе которых сказочные деревья, световые арки, а также различные объемные конструкции.

    Большинство новогодних украшений будет отключено от электроснабжения с 15 января 2018 года.

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