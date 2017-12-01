Наземный вестибюль станции метро «Владимирская» откроют 1 декабря после 17 часов. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Он был закрыт 15 ноября из-за ремонта эскалаторов. Планировалось, что на это понадобится три недели, вестибюль должен был быть закрыт до 6 декабря.

«Специалисты эскалаторной службы метрополитена справились с задачей по капитальному ремонту быстрее. В работе сегодня будут находиться два эскалатора, ремонт третьего эскалатора продолжается», - рассказали в метрополитене.