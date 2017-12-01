В Петербурге 5 декабря предлагают отмечать День добровольца (волонтера). Об этом на своей официальной странице "ВКонтакте" рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

«Из-за многих социальных стереотипов волонтерская деятельность в России плохо приживается и не всегда пользуется одобрением со стороны жителей. Часто «волонтерами» прикидываются попрошайки в метро. Однако ничего общего с добровольческим движением это не имеет. Оно намного шире и значительнее», - написал Четырбок.

«День добровольца позволит проводить мероприятия, связанные с этой сферой жизни, а также рассказывать людям о том, чем на самом деле занимаются волонтеры. Именно эти люди принимают участие в защите прав детей, организуют досуг и развивающие программы для детей-сирот, для больных СПИДом, для всех тех, кто остался незаслуженно забыт», - также отметил Денис Четырбок.

По его мнению, праздник особенно актуален для Петербурга, где добровольческое движение насчитывает десятки тыс. людей. Комитет по законодательству уже одобрил введение в перечень памятных дат и праздников Петербурга День добровольца.

По данным Союза социальной справедливости, в России добровольчеством занимаются около 10% населения. В основном, это молодежь, большая часть из которой - студенты, что объясняется наличием достаточного количества свободного времени и повышенной мобильностью.

Праздник День добровольца в 1985 году ввела Генеральная Ассамблея ООН. С того времени он получил официальное название и международный статус. В России он был установлен указом президента 27 ноября 2017 года.