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В Петербурге со 2 декабря перекроют сразу несколько улиц

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© Фото: Instagram / @nikitakits

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Будут ремонтировать дороги и путепровод, а также прокладывать инженерные сети.

В Петербурге со 2 декабря перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, из-за ремонта дороги и трамвайных путей со 2 по 11 декабря закроют движения транспорта по Арсенальной улице от Свердловской набережной к Кондратьевскому проспекту. Во-вторых, со 2 по 19 декабря ограничено движение по Арсенальной улице от Кондратьевского проспекта до Арсенальной набережной с закрытием сквозного проезда на перекрестке Арсенальной улицы и улицы Комсомола с 22:00 18 декабря до 01:00 19 декабря.

Кроме того, до 19 декабря будет ограничено движение на перекрестке Арсенальной улицы, Кондратьевского проспекта и улицы Комсомола. Также из-за прокладки тепловой сети со 2 по 3 декабря будет закрыто движение транспорта по четной стороне бокового проезда проспекта Тореза от Раздельной улицы до Институтского проспекта.

Со 2 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне Новосибирской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе в связи с реконструкцией тепловой сети. Со 2 по 11 декабря из-за прокладки инженерных сетей будет ограничено движение транспорта по Митрофаньевскому шоссе около дома номер 5 от Митрофаньевского тупика до Малой Митрофаньевской улицы.

Из-за временного ограждения со 2 декабря 2017 года по 18 сентября 2020 года полностью закрыто движение транспорта по переулку Матюшенко от улицы Бабушкина до Прямого проспекта. Также со 2 по 15 декабря ограничено движение транспорта около дома номер 40 по улице Бабушкина. На один день - 2 декабря - из-за прокладки тепловой сети закрыто движение транспорта по Новобелицкой улице от улицы Пограничника Гарькавого до улицы Тамбасова.

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