В Петербурге появились скверы имени певицы Образцовой и генерала Брусилова

В Петербурге появились скверы имени певицы Елены Образцовой и генерала Алексея Брусилова. Также собственные наименования получили еще четыре безымянных сквера. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Имя Образцовой получил сквер на пересечении улиц Декабристов и Писарева, в 1964 году она окончила ленинградскую государственную консерваторию.

Имя Брусилова получил сквер на пересечении Шпалерной и Таврической улиц. Генерал с 1883 года служил в расположенной неподалеку Офицерской кавалерийской школе. Об этом напоминает открытый 14 ноября памятник выдающемуся российскому военачальнику.

Озелененная территория в поселке Шушары, северо-западнее дома доме №1 по Первомайской улице, названа в честь украинского художника Николая Ивасюка. Безымянный лес между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей - в честь авиаконструктора Сергея Изотова.

Георгиевским теперь именуется сквер на Среднеохтинском проспекте от Шепетовской до улицы Александра Ульянова, на Дунайском проспекте, между Загребским бульваром и Бухарестской улицей, - Федоровским.