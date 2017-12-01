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Железнодорожный переход на Туристской улице подсветят красным

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© Фото: Сергей Михайличенко / fontanka.ru

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Только за неполный 2017 год переход унес жизни семи человек.

Железнодорожный переход на Туристской улице подсветят красным. Только за неполный 2017 год переход унес жизни семи человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Михаил Амосов.

Парламентарий просил губернатора Георгия Полтавченко установить специальные шлагбаумы для пешеходов, однако с января 2018 года на переходе появится светодиодная подсветка пешеходного настила, которая будет синхронизирована со светофором.

"Это меньше, чем я просил, но не исключаю, что такая мера окажется эффективной для безопасности людей, все-таки, переходя железную дорогу, под ноги смотрят себе все", - отметил Амосов.

Кроме того, сейчас в Смольном прорабатывается вопрос создания подземного перехода через железную дорогу. При этом пока что инициатива не включена в проекте бюджета на 2018 год. "Думаю, что это можно исправить при ближайшей корректировке бюджета, которая ожидается весной", - подчеркнул депутат.

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