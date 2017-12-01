Железнодорожный переход на Туристской улице подсветят красным. Только за неполный 2017 год переход унес жизни семи человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Михаил Амосов.

Парламентарий просил губернатора Георгия Полтавченко установить специальные шлагбаумы для пешеходов, однако с января 2018 года на переходе появится светодиодная подсветка пешеходного настила, которая будет синхронизирована со светофором.

"Это меньше, чем я просил, но не исключаю, что такая мера окажется эффективной для безопасности людей, все-таки, переходя железную дорогу, под ноги смотрят себе все", - отметил Амосов.

Кроме того, сейчас в Смольном прорабатывается вопрос создания подземного перехода через железную дорогу. При этом пока что инициатива не включена в проекте бюджета на 2018 год. "Думаю, что это можно исправить при ближайшей корректировке бюджета, которая ожидается весной", - подчеркнул депутат.