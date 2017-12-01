В Петербурге 1 декабря днем ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем - от одного до трех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Утром и днем снег, мокрый снег, местами сильный, во второй половине дня переходящий в дождь, местами налипание мокрого снега, слабый гололед", - рассказали в ведомстве.

Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами в прибрежных районах порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет понижаться. Спасатели также предупреждают о сложно обстановке на дорогах.

Восход солнца был в 09:31, закат будет в 16:02. После захода солнца температура опустится до минус двух градусов.