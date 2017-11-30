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СК начал проверку по факту неудачного запуска с космодрома Восточный

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© Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Вскоре после старта 28 ноября были потеряны 19 космических аппаратов.

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту неудачного запуска с космодрома Восточный. Вскоре после старта 28 ноября были потеряны 19 космических аппаратов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в СК.

По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегата», в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан.

По данным источника, уже начата доследственная проверка в отношении должностных лиц предприятий ракетно-космической отрасли. Вопросы имеются к генеральному директору НПО Лавочкина (производитель «Фрегата») Сергею Лемешевскому и председателю госкомиссии, давшему разрешение на старт, - первому заместителю гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Александру Иванову.

Проверкой занимается Главное управление СК по расследованию особо важных дел. Именно это подразделение, выполняющее проверки по указанию руководства страны, ранее вело расследование хищений на космодроме Восточный. В «Роскосмосе» также создана комиссия по расследованию причин аварии.

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