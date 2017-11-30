На матч «Зенита» с «Уралом» зрителей доставят 85 бесплатных автобусов. Игра пройдет 2 декабря на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для доставки зрителей в воскресенье к арене c 11:30 до 14:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

«Обращаем внимание пассажиров на то, что в период с 11:30 до 13:00 автобусы маршрута S6 в тестовом режиме будут следовать по удлиненной трассе станции метро «Чкаловская» до Футбольной улицы. С 13:00 до 14:00 автобусы маршрута S6 будут курсировать по своему привычному маршруту от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча в течение двух часов автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно. Отправиться по маршруту S6 можно будет только от временного перрона на Спортивной улице.