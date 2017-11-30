Комиссия ЗакСа отказалась запрещать строительство в парке Малиновка

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам отказалась запрещать строительство в парке Малиновка. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат ЗакСа Надежда Тихонова.

"Комиссия ЗакСа не поддержала предложение вернуть участок парка Малиновка в зону зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП)", - написала Тихонова.

Поправки были предложены фракциями "Яблоко" и "Справедливая Россия". Комиссия ЗакСа четырьмя голосами против двух рекомендовало отклонить поправку.

"Речь о включении в ЗНОП участка, где собирались строить храм, и против чего выступили десятки тыс. жителей. Приход давно получил другой участок под храм, договор пользования участком расторгнут. Городская рабочая группа по зеленым насаждениям в мае 2017 года единогласно поддержала решение о возвращении этого участка в ЗНОП. И тем не менее, комиссия против. Аргументов – никаких", - рассказал депутат Борис Вишневский.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью. При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Сейчас комиссия ЗакСа оставила возможность застройки участка Малиновки.