Куйбышевский суд запретил строительство домов около Пулковской обсерватории. Застройщик Setl City хочет построить в защитной зоне огромный жилой комплекс «Планетоград». Об этом сообщили в общественном движении «Солидарный Петербург».

«На суде, длившимся порядка восьми месяцев, Служба государственного строительного надзора, КГА, КГИОП, Пулковская обсерватория и застройщик занимали единую позицию, не поддерживая исковые требования», - рассказали градозащитники.

По их словам, немногословный представитель КГИОП в упор не мог разглядеть опасность, которая грозит «Пулковской обсерватории» как объекту всемирного культурного наследия. Застройщик намерен обжаловать решение суда.

«Мое впечатление, что именно юристы застройщика дерижировали позицией комитетов правительства города, и это неимоверно прискорбно. Ведь если бы каждый чиновник делал свою работу как положено, то нам не пришлось бы тратить столько времени на доказывание очевидных вещей, а ученым бы продлевали рабочие договора в обсерватории. Мы готовы к продолжению борьбы, если будет подана апелляции на решение Куйбышевского суда. Но я бы предложил застройщику не упорствовать, а начать возводить дом за пределами защитной зоны обсерватории. Мы не против домов, мы против нанесения ущерба объектам культурного наследия», - отметил лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Канюков.

История о застройке территории Пулковской обсерватории началась в марте 2016 года, когда ученый совет обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор Пулковской обсерватории Нихар Ихсанов и одобрил тот же самый проект.

Проект «Планетограда», огромного жилого комплекса, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта - более 200 млрд рублей. Сотрудники обсерватории выступают против решения своего руководителя и уже несколько раз выходили на митинги в защиту обсерватории.