В 2017 году мосты Петербурга были разведены более 2300 раз. В период навигации по Неве прошло более трех тыс. судов. Об этом сообщает АБН со ссылкой на заместителя директора по надзору и содержанию СПб ГБУ «Мостотрест» Андрея Кочина.

«Сегодня период навигации завершился. Теперь мосты будут разводить только по заявкам. Пока их нет, но в случае, если появится, то будем проводить единичные разводки», - рассказал Кочин.

По его словам, в этом году мосты Северной столицы разводились 2356 раз, что на 39 разводок больше, чем в прошлом году. «Это хороший показатель того, что экономика России выправляется», - добавил Кочин.

Лидером по числу разводок стал Дворцовый мост, его разводили 421 раз. На втором месте - Благовещенский мост, который развели 420 раз. Реже всего разводили Кантемировский мост - всего три раза.