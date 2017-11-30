В Петербурге произошло более 170 ДТП из-за сильного снегопада

В Петербурге 30 ноября произошло более 170 ДТП из-за сильного снегопада. К полудню число аварий уже возросло в полтора раза по сравнению с вчерашним днем. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Рекомендуем водителям вспомнить "зимнюю" манеру вождения, быть внимательнее и осторожнее, заранее предупреждать других участников дорожного движения о маневрах, снижать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, держать в потоке увеличенную дистанцию", - отметили в ГИБДД.

Пешеходам тоже необходимо быть внимательными при переходе проезжей части - убедиться, что водитель видит и пропускает вас. "Помните, что транспортное средство не может мгновенно остановиться на обледенелой дороге. И не пренебрегайте световозвращателями, это позволит водителю увидеть вас заранее", - также советуют в ведомстве.

В комитете по благоустройству сообщили, что в связи со сложными погодными условиями увеличено количество уборочной техники. Сейчас на улицах и магистралях работают свыше 700 единиц спецтехники и около 1000 дворников. За прошедшую ночь в Петербурге выпало свыше пяти см снега.

Дежурная служба комитета по благоустройству готова к приему звонков в круглосуточном режиме, сообщить о состоянии дорог можно по телефону: 314-60-13.