Станцию метро "Купчино" закрыли из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
На платформе станции обнаружен бесхозный предмет. "В 12:25 "Купчино" закрыта из-за бесхозного предмета", - рассказали в метрополитене.
© Фото: ru.wikipedia.org
На платформе станции обнаружен бесхозный предмет.
Станцию метро "Купчино" закрыли из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
На платформе станции обнаружен бесхозный предмет. "В 12:25 "Купчино" закрыта из-за бесхозного предмета", - рассказали в метрополитене.
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