Прокуратуру просят проверить концессионное соглашение Смольного по частному трамваю. С таким требованием к прокурору города Сергею Литвиненко обратился депутат Законодательного собрания Максим Резник. Об этом сообщается на официальном сайте парламентария.

Правительство Петербурга подписало концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией (ТКК) в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации «МК-20СХ». Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу «ЛСР».

Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений - 6,5 млрд рублей, генподрядчик - ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей, однако сейчас эта сумма под вопросом.

В обращении депутат указывает на очевидный факт несоблюдения изначальных условий, на которых заключалось данное соглашение между городом и концессионером, а именно ряда отличительных характеристик новых трамвайных путей. При этом текст концессии так и не был обнародован, Смольный ссылается на конфиденциальность документа.

Максим Резник уже обращался к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с с требованием провести проверку из-за возможности служебного подлога при составлении соглашения между городом и ООО «Транспортная концессионная компания». Неделей ранее, 22 ноября, вице-губернатор Игорь Албин пообещал, что частный трамвай появится в Петербурге до конца 2017 года, строительство отстает от графика минимум на полгода.