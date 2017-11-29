В Петербурге 9 августа будут отмечать День окончания битвы за Ленинград. Битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Депутаты Законодательного собрания одобрили инициативу в первом чтении.

«Безусловно, мы вносим его в перечень памятных дат. Это тот самый день, когда были отодвинуты фашистские войска», - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров еще до голосования.

Формат мероприятия еще предстоит определить, однако уже известно, что выходным он не станет, пишет «Фонтанка.ру». Финансировать мероприятие будут из городского бюджета.

Пока не ясно, на какой именно комитет будут возложены расходы и как будет проходить празднование: будут ли это акции в районах или же концерт в центре города. Прежде необходимо было внести дату в официальный перечень.

Руководитель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что хорошо бы в этот день поздравить ветеранов. Он надеется, что праздновать окончание Ленинградской битвы будут все-таки на городском уровне.