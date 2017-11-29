Путин: Есть такое слово - "спорт", не путать со спиртом

Президент России Владимир Путин раскрыл секрет своей энергии и оптимизма. Об этом его попросила одна из участниц встречи с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская".

"Есть такое слово - "спорт", не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, но разница на самом деле колоссальная. Это один из секретов", - цитирует Путина ТАСС.

В целом президент отметил, что заинтересованность и нацеленность в деле, которое делает человек, "когда работа приносит удовлетворение, когда человек добивается того, к чему стремится, чувствует отдачу - это все подстегивает и помогает работать".