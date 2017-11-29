Международный аэропорт Бали возобновил работу

Международный аэропорт на острове Бали возобновил работу. Он был закрыт с утра 27 ноября из-за извержения вулкана Агунг. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на индонезийскую государственную компанию-оператора аэропортов страны.

"Все рейсы, прибывающие в аэропорт и вылетающие из него, сейчас выполняются", - говорится в заявлении компании. Возобновить работу получилось раньше планируемого, так как облако вулканического пепла сместилось, оставив пространство над аэропортом достаточно чистым для выполнения рейсов.

В субботу, 25 ноября, произошло второе за неделю извержение вулкана, вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Власти потребовали эвакуации населенных пунктов, расположенных ближе 7,5 км от вулкана. С места ЧП эвакуировали более 24 тыс. человек.

Из-за закрытия аэропорта на острове застряли 60 тыс. туристов, в том числе около 300 россиян. Вулкан является высшей точкой острова и считается священной горой у местных жителей. Его высота составляет 3142 метров. Трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более тысячи человек.