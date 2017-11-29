На Петербург 30 ноября обрушатся сильные снегопады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Город продолжают украшать. Вот на набережной укрепили кораблики. Наверно, для гармонии надо добавить снега, ну хоть несколько сантиметров. Так что завтра встречаем его все вместе", - написал он.

Циклон движется на Северную столицу с юга, он уже засыпал Смоленск и Тверь. Высота сугробов в Северной столице в начале декабря достигнет 18-21 см, а в Сосново и вовсе 33 см.