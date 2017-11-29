ЗакС решил смягчить запрет на продажу алкоголя в дни «Алых парусов» и матчей на «Зенит-арене»

Парламент Петербурга решил смягчить запрет на продажу алкоголя в дни «Алых парусов» и матчей на «Зенит-арене». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского отделения «Единой России».

«Наш законопроект вызвал достаточно ожесточенные дискуссии во время парламентских слушаний, поправкой мы предлагаем его несколько смягчить. Если раньше предлагалось полностью запретить продажу алкоголя на всей территории города в день последнего звонка, теперь мы предлагаем эту норму убрать. Наверное, следует рассматривать этот запрет как избыточный, это излишне строгое ограничение для предпринимателей», - рассказал лидер фракции Александр Тетердинко.

Законопроект во втором чтении одобрен Законодательным собранием. Полный запрет розничной продажи алкоголя на всей территории Северной столицы в день праздника выпускников «Алые паруса» останется в силе.

Депутаты ЗакСа также согласились уточнить ограничения на торговлю спиртным в дни проведения футбольных матчей на «Зенит-арене». Запрет на продажу крепкого алкоголя и слабоалкогольных напитков в стеклянной таре распространится на всю территорию Крестовского острова, а также на Каменный и Елагин острова и часть Приморского района, примыкающую к Яхтенному мосту.

«Из этой зоны предлагается убрать Васильевский остров, поскольку его жители не имеют пешего доступа к стадиону», - отметил Тетердинко. Ограничения будут вводиться в дни проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, Кубка России по футболу, Лиги Европы UEFA и Лиги Чемпионов UEFA.

Если депутаты одобрят документ в третьем чтении, то он вступит в силу 1 февраля 2018 года.