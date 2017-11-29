Русская православная церковь (РПЦ) попросила у Смольного отдать ей церковь-часовню в Кронштадте. Церковь просит передать здание в безвозмездное пользование на 49 лет.

Читайте также:

Глубокие карманы РПЦ: что перешло церкви кроме Исаакия

К правительству Петербурга обратилась «дочка» РПЦ «Приход храма святителя Николая города Кронштадт», пишет «Фонтанка.ру». Церковь-часовня святителя Николая при военно-морском госпитале на улице Мануильского, 2б, литера А, находится в собственности Северной столицы.

Здание было построено в 1905 году, в нем отпевали умерших в лазарете покойников. В 1920-х приход разогнали, в 2009-м Минобороны снова пустило верующих в епархию.

Приход зарегистрирован в январе 2016 года. Его возглавляет 29-летний иерей Алексей Тимохин. Он же, согласно штатному расписанию епархии, с 2013 года является настоятелем церкви-часовни.

Ранее стало известно, что а Сампсониевском соборе, который в начале года также передали в безвозмездное пользование РПЦ, из-за церковных служб повредили иконы.