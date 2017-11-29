Петербургу на 29 ноября обещают мокрый снег с дождем и сильный ветер. Температура воздуха днем - от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Во второй половине дня местами небольшой мокрый снег с дождем. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 09:27, закат будет в 16:05. После захода солнца температура опустится до минус четырех градусов.