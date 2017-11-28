В Петербурге открыли культурный центр имени Дмитрия Лихачева. Организаторы приурочили событие к 111-й годовщине со дня рождения известного академика. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Центр открыли по адресу: Английская набережная, 44. В церемонии в том числе приняли участие вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, который временно исполняет обязанности главы города, так как Георгий Полтавченко в отпуске.

«Открытие центра - это еще один важный шаг в деле сохранения памяти о нашем выдающемся современнике, почетном гражданине нашего города, настоящем петербуржце – по рождению, по духу и по призванию. Дмитрий Сергеевич проповедовал знание, просвещение. Он заботился о сохранении культурного наследия и способствовал развитию нравственных начал в обществе», – сказал на открытии Говорунов.

Он добавил, что в память об академике на берегах Невы ежегодно проходят «Лихачевские чтения», где принимают участие видные деятели науки и культуры России и других стран. Кроме того, в честь Лихачева названы площадь, аллея, сквер и школа.

В церемонии также приняли участие сотрудники Государственного музея истории Петербурга, Института русской литературы (Пушкинского дома), Фонда имени Д. С. Лихачева и другие.

В новом центре представлена мемориальная экспозиция, посвященная основным этапам жизни и деятельности Лихачева, говорится на сайте Государственного музея истории Петербурга. В открывшемся центре организовано пространство для проведения встреч, творческих вечеров, конференций и круглых столов.

В мемориальной экспозиции центра представлены документы, книги и личные вещи Лихачева, переданные родственниками ученого в фонды музея. Здесь можно увидеть письменный стол и кресло из домашнего рабочего кабинета академика, докторские мантии Оксфордского и Карлова университетов, аттестат старшего научного сотрудника по специальности «литературоведение» (1949), диплом доктора филологических наук (1948), медали «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», значок «Народный депутат СССР» (1989), а также многочисленные фотографии.