Глава комитета по строительству Петербурга уволился по собственному желанию

Глава комитета по строительству Петербурга Сергей Морозов уволился по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет заместитель Евгений Барановский.

Распоряжение 28 ноября подписал исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Говорунов, рассказал руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов. Георгий Полтавченко сейчас находится в плановом отпуске.

С 20 ноября Сергей Морозов ушел на больничный сразу после слухов об отставке. Источники "Фонтанки.ру" в Смольном считают, что Сергей Морозов станет вице-губернатором Нижегородской области.

При этом на смену Морозову председателем комитета по строительству могут назначить главу ГКУ "Управление заказчика" Максима Белова, пишет "Закс.ру" со ссылкой на источники в Смольном. Белов считается человеком из "команды Игоря Албина". Вместе с профильным вице-губернатором вероятный глава комитета по строительству работал еще в Костромской области.

В начале октября губернатор Георгий Полтавченко отчитал руководство комитета по строительству и потребовал не допускать «нерадивых подрядчиков» до тендеров в рамках госзаказа.

При этом Сергей Морозов тогда удостоился отдельной критики со стороны Полтавченко за плохое исполнение бюджета. Губернатор напомнил, что ведомство вызывает нарекания не в первый раз и нередко они заканчиваются уголовными делами. Градоначальник заявил, что будет пристально изучать результаты работы комитета по итогам года.

В конце октября вице-губернатор Игорь Албин пригрозил «кадровыми решениями» чиновникам комитета по строительству и ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» за низкие показатели исполнения Адресной инвестиционной программы (АИП).