УФАС оштрафует Смольный за контракт на закупку мебели в «Невскую ратушу»

УФАС по Петербургу оштрафует Смольный за контракт на закупку мебели в «Невскую ратушу». Чиновники проигнорировали предписание антимонопольного ведомства.

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В воскресенье, 19 ноября, контракт на 392 млн рублей получила «Первая мебельная фабрика». При этом ряд компаний, в том числе «Азимут» и «Мастер», пожаловались в антимонопольную службу на условия конкурса.

В итоге УФАС приостановило проведение тендера и потребовало изменить его. При этом Смольный провел конкурс, проигнорировав замечание антимонопольщиков.

Закупкой мебели занимается комитет по государственному заказу и ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного управления». «Неисполнение предписания влечет за собой наложение административного наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. В ходе расследования будут установлены ответственные должностные лица, на которых будет наложен этот штраф», - отметили в УФАС.

«Невская ратуша» - проект Смольного, основная идея которого заключается в том, чтобы соединить на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества Петербурга. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые намечено переселить сюда.