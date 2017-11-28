На Новодевичьем кладбище захоронили прах Хворостовского

На Новодевичьем кладбище Москвы днем 28 ноября захоронили прах оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает «Газета.Ru».

У шатра рядом с местом захоронения можно было увидеть цветы и венки от друзей, коллег и почитателей таланта Хворостовского, в том числе от президента России Владимира Путина, композитора Игоря Крутого, Большого и Мариинского театров.

Процессия с почетным караулом проследовала от центрального входа к могиле, расположенной недалеко от места захоронения оперного певца Федора Шаляпина.

Почтить память артиста пришли певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, адвокат Павел Астахов, заместитель министра культуры России Александр Журавский. Траурных речей не было.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в возрасте 55 лет в Лондоне после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Вчера в Москве прошло прощание с артистом, на которое пришли сотни людей.

Согласно последней воле Хворостовского, его тело кремировано, а прах разделен на две части. Вторую капсулу захоронят в Красноярске, на родине певца.