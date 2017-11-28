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Уголовное дело в отношении Владимира Кехмана закрыто

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Бывшего гендиректора группы компаний JFC обвиняли в хищении 20 млрд рублей у банков.

Следственный департамент МВД России закрыл уголовное дело в отношении бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Его обвиняли в мошенничестве с кредитом в особо крупном размере, отмывании доходов, а также незаконном получении кредита. Дело было возбуждено после получения 20 млрд рублей в виде кредитов в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других организациях. По версии следствия, JFC предоставила для получения денег заведомо ложные сведения о положении дел в компании.

В итоге 14 ноября 2017 года было прекращено дело по статьям о мошенничестве с кредитом в особо крупном размере и отмывании доходов «за отсутствием в деянии состава преступления».

В тот же день следователем было возбуждено дело о незаконном получении кредитов и предъявлено новое обвинение. В соответствии с УК срок давности по таким преступлениям составляет шесть лет. Последний же незаконный кредит датирован 3 ноября 2011 года. В результате у следователя появились основания прекратить и это дело — за истечением сроков давности.

«Владимир Кехман всегда категорически отрицал свою вину. Он не соглашался с версией следствия о том, что топ-менеджеры JFC «не намеревались выполнять свои обязательства», выводили средства в другие проекты, в частности девелоперские. Кехман утверждал, что не совершал ничего криминального. После краха компании он заявлял, что давно отошел от бизнеса, где лишь числился формально, передал его в доверительное управление своим партнерам, а сам ушел в мир театра. Он пояснял: никакого личного имущества у него после банкротства нет», - пишет газета.

Кехман с 2007 по 2015 годы был гендиректором Михайловского театра в Петербурге, потом став его художественным руководителем. С 2015 по 2017 годы Кехман был гендиректором Новосибирского театра оперы и балета, где он отказался от постановки оперы «Тангейзер», назвав ее кощунством, что вылилось в громкий скандал.

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