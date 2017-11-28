С космодрома Восточный второй раз в истории запустили ракету-носитель. Утром 28 ноября стартовала "Союз-2.1б" с российским спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ракета с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту "Метеор-М" №2-1, который станет основной полезной нагрузкой. Кроме того, ракета-носитель выведет на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Головной блок отделился от ракеты-носителя через десять минут после запуска, сформирована переходная орбита. Первым будет выведен на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли, а вслед за ним начнут отделяться малые спутники.

Первый запуск с нового российского космодрома в Амурской области состоялся утром 28 апреля, тогда ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту три спутника. За стартом лично наблюдал президент России Владимир Путин, однако ракету удалось запустить только со второй попытки.

Запуск был перенесен из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления. После этого Путин объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину и строгий выговор гендиректору "Роскосмоса" Игорю Комарову. Глава НПО автоматики Леонид Шалимов получил предупреждение о неполном служебном соответствии и вскоре после этого подал в отставку.