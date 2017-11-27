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Фан-зону на Конюшенной площади хотят увеличить в два раза к ЧМ-2018

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© Фото: Instagram / @peka75

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ФИФА настаивала на выделении Дворцовой площади под фан-зону.

Фан-зону на Конюшенной площади хотят увеличить почти в два раза к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на начальника сектора по подготовке к ЧМ-2018 комитета по физической культуре и спорту Евгения Гагонина.

«ФИФА настаивала на выделении Дворцовой площади под фан-зону, но город не готов выделять центральную площадь фанатам на целый месяц. Мы полтора года назад предложили в качестве площадки Конюшенную площадь, она хорошо зарекомендовала себя во время Кубка конфедераций, в том числе в области обеспечения безопасности. Там был зафиксирован только десяток мелких правонарушений, ничего крупного. На время ЧМ-2018 мы увеличим вместимость фан-зоны до 15 тыс. человек за счет счет переезда ряда служб внутрь Конюшенного ведомства в апреле. Благодаря этому площадка у канала Грибоедова будет расширена. Тогда фан-зона на Конюшенной площади будет отвечать всем требованиям ФИФА», — пояснил Гагонин.

По его словам, во время Кубка конфедераций фан-зона вмещала только около восьми тыс. человек. «Но она не задействовала максимальные ресурсы, больше семи тыс. там единовременно не находилось. Таков и был наш прогноз по посещаемости», - добавил чиновник.

Сейчас комитет также ведет переговоры с ФИФА по поводу возможного расширения фан-зоны на Марсово поле. «Но это все равно не даст большого прироста, потому что они все Марсово не хотят, а хотят только небольшой кусочек вдоль набережной Мойки. Но мы не хотим поле задействовать, так как это кладбище, зеленые насаждения и оно отдалено от Конюшенной площади», - отметил Гагонин.

Фан-зона будет работать весь период проведения Чемпионата мира по футболу. Вход на нее будет свободным. ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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