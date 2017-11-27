Станцию метро "Черная речка" открыли после проверки

Лучшее в Петербурге

Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

Куда сходить в Петербурге в ноябре

Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.