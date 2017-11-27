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Олег Табаков попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"

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При этом в театре уверяют, что режиссер всего лишь проходит плановое обследование.

Актер, режиссер, художественный руководитель МХТ Чехова и "Табакерки" Олег Табаков попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на справочную Первой градской больницы Москвы.

"Олег Павлович поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении реанимации ", - рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

При этом в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков проходит плановое обследование, о реанимации речи не идет.

"Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО "Медицина", это клиника Союза Театральных деятелей, для проведения качественного обследования", - сказали в пресс- службе "Табакерки".

Там также пояснили, что сегодняшний спектакль "Год, когда я не родился" в "Табакерке" 27 ноября отменен, но по техническим причинам.

В свою очередь на сайте МХТ говорится, что спектакль "Юбилей ювелира", поставленный к 80-летию Табакова, в котором он исполняет главную роль, 29 ноября отменен. Причины отмены спектакля не объясняются.

Ранее, в сентябре, 82-летнему Табакову перед спектаклем вызывали скорую помощь, однако тогда в театре это объяснили приступом зубной боли, а позже сообщили, что режиссер чувствует себя нормально.

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