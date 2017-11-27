Участок КАД с 28 ноября будут полностью перекрывать по ночам. На развязке с Московским шоссе будут проводить комплекс работ по замене опорной части и обследованию металлоконструкций пролетного строения путепровода. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 28 ноября по 25 декабря ежедневно с 00:00 до 05:00 будут полностью перекрывать движение на внутреннем кольце КАД. Работы будут производиться ниже уровня проезжей части в подэстакадном пространстве», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На дороге установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

«Информация о перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Евротранстрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит использовать альтернативный маршрут движения: внутреннее кольцо КАД → съезд№3 (Петербург) → Московское шоссе → съезд №7(из Петербурга) → внутреннее кольцо КАД.