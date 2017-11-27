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В Москве прощаются с оперным певцом Дмитрием Хворостовским

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© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»
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    Он умер в возрасте 55 лет в Лондоне после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

    В Москве 27 ноября прощаются с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Он умер 22 ноября в возрасте 55 лет в Лондоне после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Об этом сообщает ТАСС.

    Близкие, друзья и поклонники пришли проститься в столичный Концертный зал им. П. И. Чайковского, который не смог вместить всех желающих отдать последнюю дань артисту.

    Народный артист СССР Иосиф Кобзон процитировал стихотворение Евгения Евтушенко "Идут белые снеги": "Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я". "Я хочу у гроба выдающегося нашего коллеги и гражданина сказать: Россия вечна, Россия будет всегда, и ты, Дима, в этой России в самом золотом списке", - сказал певец.

    Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский заметил, что именно в памяти собравшихся и других поклонников останется жить голос Хворостовского - "удивительный, проникновенный, глубокий, мощный". "Дмитрий Александрович для меня остается великим русским певцом, голосом, который покорил весь мир", - сказал замминистра.

    С российскими и зарубежными слушателями останется свет, который дарил своим творчеством Хворостовский, отметил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. "Очень непросто быть не только артистом, который достиг высочайших вершин своего искусства, но и стать символом страны, которую ты воспел. С одной стороны, это великая честь, а с другой - великая ноша. Он пронес этот груз достойно", - подчеркнул он.

    "Я смотрю на этот зал, и Дима опять, извините за это сравнение, собрал настоящий аншлаг. Это не каждому дано. Это говорит об искренних чувствах, уважении и любви к нему, о том, что мы все исключительно сердечно переживаем эту утрату", - подчеркнул народный артист РСФСР Лев Лещенко.

    Все это стало ответом на беззаветную преданность Хворостовского искусству. "Дима очень любил свое искусство, даровал его нам. Он всегда шел до глубины своих чувств, эмоций, он сжигал себя. Может быть, поэтому он покинул нас в таком молодом возрасте", - отметил Лещенко.

    Проститься с Хворостовским также пришли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Ольга Голодец, генеральный директор Большого театра России Владимир Урин, скрипач, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, композитор и продюсер Игорь Крутой, ректор Московской консерватории Александр Соколов, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, кинорежиссер Василий Бархатов и многие другие.

    Каждый из них подходил к супруге Хворостовского Флоранс и их детям Максиму и Нине, чтобы выразить соболезнования. На прощание в Москву прибыли родители певца Александр Степанович и Людмила Петровна. В завершении панихиды всех попросили покинуть зал, чтобы дать близким Хворостовского проститься с ним наедине. Уходя под запись песни "Журавли" в исполнении самого Хворостовского, поклонники в последний раз аплодировали и кричали ему "браво" в течение 10 минут.

    Далее, согласно последней воле Хворостовского, его тело будет кремировано, а прах разделен на две части. Одну из капсул захоронят во вторник на Новодевичьем кладбище столицы, а вторую отправят на родину певца в Красноярск.

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