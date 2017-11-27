В Петербурге 27 ноября днем будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем - от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный днем 5-10 м/с. Атмосферное давление будет днем мало меняться", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца будет в 09:23, закат - в 16:08. После захода солнца температура опустится до минус четырех градусов.