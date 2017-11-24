  • 25 Ноябрь 2017
USD 25.11.2017 58.5318 +0.0696
USD ММВБ 23:16 0  
EUR 25.11.2017 69.3309 +0.1526
EUR ММВБ 23:16  
Нефть($) 24.11.2017 63.79 +0.49
Нефть(p) 24.11.2017 3733.74 +33.08

Мост на Серный остров получит название «мост Бетанкура»

Автор:


© Фото: pylon.ru

Темы дня

За это проголосовали на заседании члены Топонимической комиссии.

Мост на Серный остров получит название «мост Бетанкура». За это проголосовали 24 ноября на заседании члены Топонимической комиссии, пишет «Фонтанка.ру».

«Бетанкур был знатный мостостроитель, инженер и выдающийся человек. В следующем году исполнится 260 лет со дня его рождения, и Университет путей сообщения попросил наименовать мост в его честь. Решение приняли почти единогласно», - объяснил решение член комиссии краевед Алексей Ерофеев.

Мост через Малую Неву соединит Васильевский и Петроградский районы и будет неразводным. Его длина составит почти километр, а ширина - 38-44 метров. Предполагается, что через Серный мост болельщики будут добираться с Васильевского острова на «Зенит-арену» на Крестовском острове.

Сегодня стало известно, что мост откроют к 30 апреля 2018 года. Строительством моста к Чемпионату мира по футболу 2918 года занимается компания «Пилон». Стоимость строительства составляет 8,8 млрд рублей, двух этапов набережной Макарова - порядка 10 млрд рублей.

Августин де Бетанкур и Молина (1758-1824) — испанский государственный деятель и ученый, архитектор и инженер. Перебравшись в Россию в 1808 году, он стал создателем транспортной системы России. По его проекту был учрежден Институт Корпуса инженеров путей сообщения, первый мост через Неву и обустройство центральной набережной Петербурга.

Бетанкур создал леса и систему механизмов, с помощью которых были установлены колонны Исаакиевского собора и Александровская колонна. Кроме того, Бетанкур – автор воспетой Пушкиным Царскосельской статуи.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мост 16-ти яиц, жезл Барклая-де-Толли и квартал красных фонарей по-петербургски

    Какие скабрезные сюрпризы скрывают петербургские памятники, почему красноармеец, рабочий и крестьянин на памятнике «Октябрю» обнаженные и действительно ли Ленин поддерживал марширующих по Петрограду лесбиянок.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram