Мост на Серный остров получит название «мост Бетанкура». За это проголосовали 24 ноября на заседании члены Топонимической комиссии, пишет «Фонтанка.ру».

«Бетанкур был знатный мостостроитель, инженер и выдающийся человек. В следующем году исполнится 260 лет со дня его рождения, и Университет путей сообщения попросил наименовать мост в его честь. Решение приняли почти единогласно», - объяснил решение член комиссии краевед Алексей Ерофеев.

Мост через Малую Неву соединит Васильевский и Петроградский районы и будет неразводным. Его длина составит почти километр, а ширина - 38-44 метров. Предполагается, что через Серный мост болельщики будут добираться с Васильевского острова на «Зенит-арену» на Крестовском острове.

Сегодня стало известно, что мост откроют к 30 апреля 2018 года. Строительством моста к Чемпионату мира по футболу 2918 года занимается компания «Пилон». Стоимость строительства составляет 8,8 млрд рублей, двух этапов набережной Макарова - порядка 10 млрд рублей.

Августин де Бетанкур и Молина (1758-1824) — испанский государственный деятель и ученый, архитектор и инженер. Перебравшись в Россию в 1808 году, он стал создателем транспортной системы России. По его проекту был учрежден Институт Корпуса инженеров путей сообщения, первый мост через Неву и обустройство центральной набережной Петербурга.

Бетанкур создал леса и систему механизмов, с помощью которых были установлены колонны Исаакиевского собора и Александровская колонна. Кроме того, Бетанкур – автор воспетой Пушкиным Царскосельской статуи.